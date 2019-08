Calma e gesso Giovanni Tria | Nessun dramma | conti in ordine

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) In un momento di grande fibrillazione politica, con la crisi di Governo e la difficile soluzione del rebus sulla nuova maggioranza, tocca ail compito di provare a rasserenare gli animi, soprattutto per quanto riguarda uno dei temi più volti evocati in questa fase politica: il rischio che i ritardi della politica compromettano i tempi di definizione della manovra economica, che si preannuncia delicatissima, e soprattutto impediscano lo scatto al rialzo delle aliquote Iva. ““Pur nella stagnazione generale, l’economia italiana sta mostrando una certa resilienza. Direi di stare tranquilli: per ogni legge di Bilancio si prendono risorse, si mettono da una parte a o dall’altra, è un problema di scelta politica., iitaliani sono attualmente in” afferma il ministro dell’Economia uscente,...

