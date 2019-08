Salvini | Sì a rimpasto se i no si trasformano in sì

Salvini : "La via maestra è il popolo - ma sì a rimpasto se i no si trasformano in sì" : Matteo Salvini, dopo un colloquio di circa 35 minuti con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai capigruppo leghisti Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, si è presentato davanti ai giornalisti, facendoli aspettare più di venti minuti d'ora tra la fine dell'incontro con il Capo dello Stato e la conferenza stampa, e ha detto:"Bella discussione. Innanzitutto sono contento di rappresentare una forza politica compatta ...

Matteo Salvini - oltre il rimpasto. Fonti riservate : "Ha offerto a Di Maio la poltrona da premier" - caos totale : Altro che rimpasto: Fonti del Pd fanno filtrare l'indiscrezione che Matteo Salvini avrebbe addirittura offerto il posto da premier a Luigi Di Maio per ricucire lo strappo con il Movimento 5 Stelle e far rientrare la crisi di governo. Un retroscena dinamitardo che fa saltare sulla sedia gli stessi gr

Salvini ora pensa al rimpasto coi "ministri del sì" : Alessandro Di Battista interviene sul pentimento di Matteo Salvini che dopo aver aperto la crisi di governo nelle ultime ore sembra aver rallentato la corsa verso le urne. Di Maio: 'Salvini ora è pentito ma ormai la frittata è fatta, leghisti attaccati alla poltrona' "Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna" Due gli indizi: la decisione di non dimettersi ...

Matteo Salvini - mossa disperata : vuole tener in vita il governo. Maxi rimpasto : chi piazza : Da Castel Volturno Matteo Salvini cerca di fermare quello il governo dell'inciucio e riapre la porta agli alleati del Movimento 5 stelle. "Ogni giorno ha la sua pena. Il mio telefono è sempre acceso, sono la persona più paziente del mondo. Certo, o c'è un governo che governa, e fa le cose, senza tro

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Salvini e l’idea di un rimpasto : «Il voto? Possibile anche un governo coi ministri dei sì» : Il ministro dell’Interno: «Mai detto a Conte di voler staccare la spina». E tenta di tenere aperti tutti gli scenari: il voto, un «rimpasto-maxi», o un periodo all’opposizione, per colpire il «governicchio Pd-5 Stelle»

Salvini : «La maggioranza non c'è più andiamo al voto. No rimpasto» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Governo - Conte-Salvini : vertice terminato. Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Di Maio : «Io tranquillo - lavoro per il Paese» : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per...

Salvini a Palazzo Chigi : "Nessun rimpasto. L'unica alternativa è il voto anticipato" : Gli incontri nei palazzi del potere si susseguono senza sosta tra Palazzo Chigi e il Quirinale in quella che è una delle giornate più calde dell'esecutivo gialloverde ormai giunto al capolinea dopo il voto sul Tav Torino-Lione in Senato. La Lega e Matteo Salvini sembrano aver deciso: L'unica alternativa a questa crisi di governo è il ritorno al voto il prima possibile.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in mattinata al ...

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

