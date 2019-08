Minardi | “No a una Formula 1 monomarca”

Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’abbassamento costi è un tema sempre attuale e molto caldo in1, specie negli ultimi anni. Si è partiti col taglio drastico dei test, sostituiti però dai costosissimi simulatori e oggi la direzione scelta è la standardizzazione di alcune componenti, come la centralina unica. La volontà è di andare con maggiore decisione verso questa … L'articolo: “No a una1 monomarca” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

