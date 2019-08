Lo sbarco a Porto Empedocle

Open Arms in porto a Lampedusa su ordine della Procura : festa dei migranti allo sbarco : La nave Open Arms è entrata in porto a Lampedusa nella notte. Ci ha pensato la magistratura a sbloccare il caso Open Arms. Dopo 19 giorni vissuti in condizioni disastrose sul ponte della nave...

Open Arms - la nave è arrivata al porto di Lampedusa. sbarco in corso : Open Arms, la nave è arrivata al porto di Lampedusa. Sbarco in corso Dopo il sequestro disposto dalla Procura, in serata l'imbarazione con a bordo 83 migranti ha attraccato sull'isola. Applausi e canti all'arrivo Parole chiave: migranti ...

**Migranti : Open Arms - ‘Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile’** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile”. Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: “Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli Stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 ...

Open Arms - Spagna offre porto Algeciras per sbarco - ma la ong rifiuta : “Quasi mille miglia - troppo lontana”. E chiede all’Italia di attraccare : “Le loro condizioni psicofisiche sono critiche, la loro sicurezza è a rischio. Se accadrà il peggio, l’Europa e Salvini saranno responsabili“. La Open Arms non si arrende e in serata ha annunciato la richiesta inviata a tutte le autorità italiane di sbarcare a Lampedusa. Nonostante dopo diciotto giorni bloccata nel mar Mediterraneo, la nave con a bordo 107 migranti avrebbe, almeno sulla carta, un porto sicuro in cui attraccare. ...

Open Arms ancora al largo di Lampedusa - la Spagna offre un porto sicuro per sbarco : Dopo la lunga vicenda che ha interessato la Sea Watch e tenuto banco per giorni, da oltre due settimane l’attenzione è puntata sulla Open Arms, la nave della ong spagnola al largo di Lampedusa ormai da giorni con oltre 100 migranti a bordo. Dopo due settimane la condizione psicofisica dei migranti è in peggioramento: due migranti avrebbero tentato la fuga tuffandosi dalla nave, recuperati dalla Guardia Costiera. L’imbarcazione potrebbe andare ...

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 migranti e un porto per lo sbarco : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver offerto il porto di Algesiras, in Andalusia, per lo sbarco dei 107 migranti a bordo della nave Open Arms, da 17 giorni in mare. L'imbarcazione si trova a largo di Lampedusa, di fronte Cala Francese, in attesa del permesso all'attracco. "Ho indicato che il porto di Algeciras sia abilitato per ricevere Open Arms. La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie. È necessario stabilire una ...

La Gregoretti è davanti al porto di Catania con 135 migranti : ferma in mare in attesa dello sbarco : La nave della Guardia costiera "Gregoretti" con 135 migranti soccorsi a bordo, è ferma a qualche miglio dal porto di Catania in attesa di indicazioni precise da parte del ministero dell'Interno sull'eventuale porto di sbarco. Dopo le parole di Matteo Salvini, che ieri aveva affermato che nessuno approderà in Italia se l'Ue non si farà carico delle persone salvate, la situazione resta bloccata.Continua a leggere

Migranti : oltre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – La nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio ‘Accursio Giarratano, mentre gli altri 91 erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso la nave Gregoretti è in attesa di ...

Migranti - “Libia non è porto sicuro e nel Centro soccorsi non parlano inglese. Ma Stato di bandiera e di sbarco collaborino” : Su un punto, professori e avvocati che si occupano ogni giorno di questioni legate al soccorso in mare, non hanno dubbi: “La Libia, oltre a non essere un porto sicuro, è anche difficile da considerare come un vero e proprio Stato, in questo momento. E ovviamente non è in grado di fornire una reale assistenza in mare”. La violazione dei protocolli che regolano le procedure di soccorso, sostengono, sono evidenti: “Basta un aspetto per capirlo: ...

sbarco a Pozzallo : 47 i migranti condotti al porto dalla Guardia di Finanza : Continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. La notte scorsa, intorno alle 04:00, 47 migranti, tra cui 10 donne, sono arrivati al porto di Pozzallo trasportati da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il numero delle persone originariamente soccorse ammontava a 53, circa la metà di origini tunisine, quando una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso il barcone nel Canale di Sicilia. Sei di loro sono stati trasferiti d’urgenza a ...

È l’unico porto sicuro! Mediterranea - Alex chiede lo sbarco solo a Lampedusa : La nave Alex del progetto Mediterranea, con a bordo 41 migranti, chiede di poter sbarcare a Lampedusa, non avendo ricevuto istruzioni sulla possibilità di far trasbordare le persone a bordo da portare poi a La Valletta: "In queste condizioni abbiamo appena reiterato la richiesta di assegnazione del porto sicuro più vicino di Lampedusa come Place of Safety".