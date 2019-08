Il tecnico dei Wolves | “La squadra è inglese Non citiamo più l’arbitro per non mettergli

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nella polemica scatenata dalla designazione dell’arbitro portoghese Dias per la partita del Wolverhampton contro il Torino interviene anche ilEspirito Santo. Le sue dichiarazioni sono oggi su La Stampa: “Abbiamo tanti elementi portoghesi, ma la. Non credo che la decisione di chiamare un fischietto che parla la lingua di tanti nostri calciatori sia rilevante. Lasciamosereno, non citarlo più è il miglior modo per non metterlo sotto pressione”. L’arbitro Dias sarà affiancato da tre assistenti portoghesi come lui. Una scelta che ha destato grande sorpresa visto che la formazione del Wolverhampton schiera ben 14 portoghesi tra campo e preparatori atletici. L'articolo Ildei: “La. Nonpiù l’arbitro per nonpressione” ilNapolista.

