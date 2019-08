Alex Britti pro-immigrazione su Open Arms | Nessuno dovrebbe essere guardato come un

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Serena Granato Il cantautore ed ex maestro di canto ad Amici di Maria De Filippi parla della questione migranti: "Da ragazzo ho suonato nel Nord Europa, quando scoprivano che ero italiano mi guardavanofossi una persona di serie C.con quegli occhi" Il cantautore di Oggi sono io,, è tornato a dividere l'opinione del web, dopodiventato protagonista alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L'ormai ex maestro di canto ad Amici, in occasione del suo ultimo concerto tenutosi ad Anagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione dei migranti rimasti a bordo dellaper diversi giorni, prima di ricevere l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Lampedusa, giunta da parte della Procura di Agrigento. "Oggi li chiamano migranti - ha dichiaratonel corso del suo monologo tenuto sul palco ...

Corriere : Alex Britti e i migranti: «Anche io mi sentivo un cittadino di serie C» - peeter123ec : Alex Britti - Solo una bolta RMX - Tokaradio : Alex Britti - Solo una bolta RMX -