Striscia il conduttore di Amici Vip

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Maria De Filippi e Michelle Hunziker A dare il battesimo ci sarà lei. Poi cederà il testimone. Maria De Filippi condurrà la prima puntata diVip, attesa novità dell’autunno di Canale 5. Dalla seconda puntata, si entrerà a pieno regime con l’avvento della conduttrice designata che – come DM anticipato – sarà Michelle Hunziker. Il motivo dell’avvicendamento, ipotizzato nelle scorse ore da Blogo, è da rintracciare in logiche esterne rispetto al programma stesso e alla volontà delle dirette interessate. Nello stesso periodo, Michelle Hunziker sarà impegnata nuovamente dietro al bancone diLa Notizia e Antonio Ricci avrebbe chiesto che il debutto della bionda elvetica al timone di entrambe le trasmissioni non avvenisse nella stessa settimana. Da qui la decisione di Maria De Filippi di scendere in campo dando continuità al franchiseche, a 18 ...

