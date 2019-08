Ragusa | strada chiusa al transito autobus e mezzi pesanti | ecco dove

Polizia stradale Ragusa - zio e nipote modicani denunciati per riciclaggio : La Polizia stradale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa zio e nipote, modicani, per i reati di riciclaggio, contraffazione

Incidenti - sicurezza stradale - nuovo incontro in Prefettura a Ragusa : Si è tenuto in Prefettura a Ragusa un nuovo incontro teso a sviluppare azioni tese a prevenire l’incidentalità stradale. L'attenzione resterà alta

Campo e Cancelleri : "L'autostrada Ragusa-Catania si farà" : “L’autostrada Ragusa - Catania si farà, sarà pubblica e non avrà alcun pedaggio. Il Ministro dei Trasporti Toninelli ha raggiunto l’accordo

Asp Ragusa e Polizia Stradale insieme contro alcol e droga : L’Azienda Sanitaria di Ragusa e la Polizia Stradale di Ragusa insieme per prevenire e reprimere il consumo di bevande alcoliche e stupefacenti

Chi beve non guida contro le stragi stradali in provincia di Ragusa : Proposte del consigliere M5 Sergio Firrincieli contro stragi stradali. Istituire la figura del guidatore designato all’insegna del “chi beve non guida

Ragusa - drogato e ubriaco il pirata della strada che ha travolto i due cuginetti : L'impatto devastante di un mini suv lanciato a folle velocità contro due ragazzini di 11 anni viene ripreso dalle telecamera di una stradina di Vittoria, nel Ragusano. Non sono ancora le 21.00 di giovedì 11 luglio quando Alessio ed Antonio, due cuginetti, stanno giocando con il telefonino e quel fuoristrada, come una bomba, dopo una manovra azzardata, finisce sul marciapiede e li travolge. Alessio muore sul colpo mentre il cugino è in gravissime ...

Ragusa : cuginetti travolti - arrestato pirata strada che aveva fatto uso di alcol e cocaina (2) : (AdnKronos) - "Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato, a folle velocità, ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di Via IV Aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra di sicuro dettata dallo stato di ebbrezza alcolica - dicono gli investigatori - N