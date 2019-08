Prende quota lo scambio Mandzukic-Miranda | affari in vista tra Juve e Barcellona

Crisi di Governo - nel Pd diviso Prende quota la terza via : un governo di legislatura. Renzi pronto a entrarci - ma medita la scissione : Esiste un’alternativa tra il voto subito chiesto da Nicola Zingaretti e un governo di scopo per fare la manovra invocato da Matteo Renzi. In un Partito democratico che pare spaccarsi anche quando sono gli altri a litigare e provocare la Crisi, prende quota una terza via che potrebbe essere la soluzione del rebus: un governo di legislatura che duri almeno tre anni, cioè fino all’elezione del nuovo presidente della Repubblica nel 2022 ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : Prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Juventus : Cancelo verso l'addio - Prende quota la trattativa per il ritorno di Dani Alves : Sono ore molto calde per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti messo a segno uno dei colpi più onerosi della sua storia, riuscendo ad ingaggiare De Ligt, fortissimo difensore centrale di soli diciannove anni proveniente dall'Ajax, squadra dove è cresciuto e con la quale l'anno scorso ha sfiorato la finale di Champions League (oltre a vincere lo scudetto olandese). Si tratta di un acquisto molto ...

Prende quota il concorso INPS 2019-2020 : previste 2000 nuove assunzioni : Dopo avervi dato notizie sul concorso MiBAC 2019, in attesa che venga pubblicato il bando sul sito del Ministero dei Beni Culturali (cosa che dovrebbe avvenire per la fine di luglio), rieccoci a parlare del concorso INPS 2019-2020, in riferimento alle parole di recente pronunciate da Luigi di Maio. Il Ministro del Lavoro ha dato notizia di una selezione per 2.000 posti, per un totale di 5.500 ingressi nell'istituto previdenziale (3.500 ...

Calciomercato Juventus - Icardi Prende quota : Paratici a Ibiza con Wanda : La Juventus non distoglie lo sguardo da Mauro Icardi: Fabio Paratici si trovava a Ibiza dove alloggiava anche Wanda Nara, non si esclude un contatto.“powered by Goal”Il mercato è fatto anche di suggestioni, di incroci, di veri e propri incontri: non è dato a sapersi se quello tra Fabio Paratici e Wanda Nara sia effettivamente avvenuto, di sicuro c’è che i due nel pomeriggio di martedì si trovavano entrambi a Ibiza.L’agente e showgirl ...

Ue - l'ipotesi Ursula von der Leyen per la Commissione Prende quota. Sì di Visegrad - no dei socialisti : prende quota il nome della ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione Europea. L'esponente della Cdu accetterebbe l'incarico qualora le...

Prende quota il nome di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue Medico - 7 figli : il ritratto : Conte: «Vorrei una donna alla presidenza». Il presidente Macron: «Ho proposto lunedì sera ad Merkel di designare von der Leyen, attualmente ministra della Difesa tedesca»