Morra contro Salvini | ostentare il Rosario in Calabria è un messaggio alla ' ndrangheta

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Questi sono giorni particolarmente concitati dal punto di vista politico in Italia. Come tutti i cittadini avranno avuto modo di comprendere, nel corso della giornata di ieri, martedì 20 agosto, il Presidente del Consiglio Conte ha rassegnato le sue dimissioni. Con tale evento è stata sancita ufficialmente la crisi di governo. In seguito a tale avvenimento, però, sono state sollevate una serie di questioni davvero molto particolari. Il senatore del Movimento 5 stelle Nicolasi è reso protagonista di un durissimo attaccoil Ministro degli interni Matteo. Nel caso specifico, il senatore ha accusato il vice-premier di aver ostentato ilin. Apparentemente questo gesto potrebbe sembrare completamente innocuo, tuttavia, gli abitanti di tale zona sanno perfettamente cosa si cela solitamente dietro questo comportamento. Sfoggiare il, infatti, ...

matteosalvinimi : Incredibile il senatore grillino: 'Ostentare il rosario in Calabria è un messaggio alla 'ndrangheta'. Offende in un… - HuffPostItalia : Morra contro Salvini: 'Ostentare il rosario in Calabria significa mandare messaggio in codice alla 'ndrangheta' - LegaSalvini : ????FRASE CHOC DEL GRILLINO MORRA CONTRO SALVINI: «OSTENTARE SIMBOLI RELIGIOSI È UN MESSAGGIO ALLA MAFIA» -