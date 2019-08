La difficile via del dialogo tra il Pd e il M5s

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Consumata la frattura tra M5s e Lega dopo lo scontro tra Conte e Salvini a palazzo Madama, ora toccherà al presidente della Repubblica scendere in campo ed ascoltare quello che diranno i partiti al Colle. Ma la strada per un governo tra Pd e Movimento 5 stelle resta stretta. Da giorni è in corso una livello informale tra le due forze politiche che tuttavia non coinvolge direttamente i leader. "Siamo ancora a caro amico", spiega un 'big' pentastellato. Le condizioni messe dalla segreteria dem, quella richiesta di una totale discontinuità, rappresentano un ostacolo sulla via di un accordo. "Se il Pd non vuole né Conte né Di Maio per noi è un problema", spiega un esponente di primo piano del Movimento 5 stelle. Il problema principale del Movimento 5 stelle resta Renzi. Il problema della legge di bilancio L'intervento fatto dal senatore di Scandicci a palazzo Madama può ...

