El Salvador | assolta la donna che rischiava 40 anni per un aborto spontaneo Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Evelyn Hernández è una giovaneegna che ha riacquistato la libertà dopo aver scontato 33 mesi di carcere in seguito a una condanna a 40per omicidio aggravato. La sua colpa? Avere avuto undopo essere rimasta incinta per una violenza sessuale di gruppo. La sua assoluzione è arrivata grazie ad un secondo processo e costituisce un importante precedente per le donne (26 in tutto) che in El, uno Stato che dal 1998 ha una delle leggi più repressive, sono detenute anche per aver abortito spontaneamente. L’è vietato senza eccezioni e alle donne non è permesso ricorrervi nemmeno in caso di pericolo di vita, violenza sessuale o malformazione del feto. Non solo, su di loro grava il sospetto di aver comunque causato l’e anche in caso di interruzione di gravidanza in seguito a cause naturali è altissimo il rischio di finire in carcere ...

