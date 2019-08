Death Stranding | finalmente i video ufficiali della Gamescom 2019 con i sottotitoli in

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il gran finale delOpening Night Live ha avuto per protagonista l'attesissimoe l'iconico Hideo Kojima che per l'occasione è salito sul palco dell'evento presentato dall'amico Geoff Keighley.Kojima ha sfruttato l'occasione per presentare due nuovi approfondimenti sui personaggi di Mama, Deadman e sui Bridge Baby ma anche per mostrare anche qualche nuova sequenza di gameplay. Ora possiamomettere le mani sui filmaticon tanto diin italiano per non perderci neanche un dettaglio di questo nuovo tuffo nell'esclusiva PS4 in uscita l'8 novembre di quest'anno.Attraverso il loro primo incontro faccia a faccia, Sam viene a saperetragica connessione di Mama con BT.Leggi altro...

