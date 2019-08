Vasco Rossi assalito dai fan in spiaggia Video | ' Che delirio | son dovuto scappare'

Red Ronnie elogia Vasco Rossi su Canale 5 : “È il migliore in Europa” : Mentre Red Ronnie elogia Vasco Rossi durante un suo intervento nel programma Hit The Road Man condotto da Pascal Vicedomini su Canale 5, le immagini del Blasco scorrono sullo schermo alternandosi all’effige dello storico conduttore di Roxy Bar che su OptiMagazine ha sempre speso tante parole in onore del rocker di Zocca. Proprio da questo, Red, è partito per argomentare la sua teoria: “Vasco Rossi è oggi il più importante artista europeo”, e ha ...

Vasco Rossi in vacanza in Sicilia - bagno di folla a Menfi : Vasco Rossi in Sicilia a Porto Palo. La sorpresa è stata immensa per i numerosi fan accorsi in una delle spiagge più belle della Sicilia. Ieri il Vasco nazionale è spuntato nella spiaggia Siciliana. E’ successo a Menfi, in provincia di Agrigento. Il rocker di Zocca si trova in vacanza in Sicilia. Il seguito è facile da immaginare: capannello e selfie. I bagnanti hanno visto il Blasco nuotare al largo di Porto Palo. Una volta tornato a ...

Emma Marrone torna il 6 settembre con 'Io sono bella' - canzone scritta da Vasco Rossi : Soltanto pochi giorni fa, Emma Marrone si mostrava commossa sui social network nell'annunciare che Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. Oggi, tramite i suoi account Twitter e Instagram, la salentina ha fatto sapere che il brano firmato dal suo idolo uscirà il pRossimo 6 settembre e si intitola "Io sono bella". Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", la 35enne anticiperà anche la pubblicazione di un nuovo ...

Emma Marrone commossa su Instagram : Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei : L'estate di Emma Marrone è all'insegna del lavoro: dopo essersi goduta un breve periodo di relax nel suo Salento, la 35enne è volata a Los Angeles per una ragione molto importante. Come ha preannunciato ieri Vasco Rossi sui social network, attualmente la pugliese sta registrando la canzone che lui ha scritto per lei assieme a Gaetano Curreri. La vincitrice di Amici, da sempre grande fan del "Blasco", non è riuscita a trattenere le lacrime nella ...

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...

Vasco Rossi nella piantagione di cannabis legale : “Tira un’aria oscurantista e bigotta” : “Vi mostro una piantagione di cannabis legale, quella senza Thc, che non fa male”. Vasco Rossi ha pubblicato sui social la propria visita in un campo di cannabis insieme ad alcuni coltivatori a Zocca, in provincia di Modena, dove vive. “Devo dire che tira un’aria oscurantista e un po’ bigotta” ha detto il cantautore, commentando le difficoltà e le incertezze sul futuro dei produttori di cannabis legale. Il ...

Vasco Rossi rivela : “La mia prossima canzone potrebbe essere l’ultima” : In due post su Instagram tratti dal suo nuovo libro, il rocker di Zocca confessa l’arrivo di una “canzone definitiva” che potrebbe porre fine alla sua lunga carriera. “Non ho altri interessi. La musica e` sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano”. Così Vasco Rossi rivela ai suoi followers sui ...

Vasco Rossi : «La prossima canzone potrebbe essere (davvero) l’ultima» : Vasco Rossi alla sua ultima canzone, quella che avrebbe messo un punto alla sua produzione artistica, ha pensato diverse volte. Poi, però, la spinta creativa lo travolgeva come un’onda impazzita e si ripartiva daccapo, come se quel pensiero non lo avesse mai sfiorato. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente. A rivelarlo è lo stesso Vasco che, in un lungo post su Instagram, riporta un estratto di Non Stop – Le mie ...

Vasco Rossi si ritira? In autunno la sua ultima canzone (o forse no) : Vasco Rossi si ritira dopo l'ultima canzone? Questo sembra emergere dal suo ultimo post sui social, con il quale ha concesso con un nuovo stralcio del volume pubblicato il 23 luglio con Michele Monina e che ha preso il titolo di Vasco NON STOP. Com'è noto, la nuova canzone arriverà in autunno e potrebbe essere l'ultima della sua carriera. Vasco fa però immediatamente dietrofront e specifica che sicuramente non sarà così ma che potrebbe ...