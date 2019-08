Tra la Madonna e Federico II | la sfida a colpi di citazioni

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Maria è solo un paravento, Giovanni Paolo II il santo che usurpa per l’ultima ambiguità politica. Per il resto Matteo Salvini si serve di Cicerone, Virgilio e Manzoni per contrastare il Martin Buber, lo Jurgen Habermas esecondo di Svevia citati invece da Conte per meglio argomentare. Con il ministro degli Interni tra gli spalti del Senato, con gli amici della Lega a fare da claque senza comando. E invece Conte, quasi solo, con Di Maio a sinistra impresso nella fissità e Salvini a fare le faccette, a dissentire, a muovere il dito. Solo, cercando di riconquistare alle istituzioni un governo spiaggiato da colui seduto alla sua destra tra un aperitivo e due cubiste. Avvocato del popolo rimasto senza causa.In Senato per l’uomo dei pieni poteri cambia poco. Populisticamente ha continuato a pigiare sulla libertà, sul dare il potere al popolo ...

