“Se il M5s si allea col Pd | sarei pronta a tornare nel gruppo” | dice Paola Nugnes

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “Senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

Crisi - dopo Zingaretti anche Bettini apre al “governo politico di legislatura” : “Serve accordo Pd-M5s. Il premier? Non tecnico” : Sì a “un governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere

Il leader No Tav Perino : “La mozione M5s è idiozia per salvarsi la faccia”. Verdi e Calenda : “Se opposizioni si astengono si apre crisi” : Superato lo scoglio del decreto Sicurezza bis, il governo si prepara all’ostacolo più difficile prima della pausa estiva: il voto sulle mozioni sul Tav a Palazzo Madama. Dopo il via libera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla costruzione della linea Alta velocità, la parola spetta ora al Parlamento che mercoledì 7 agosto si esprimerà su sei mozioni. La spaccatura tra Lega e M5s è evidente. Da una parte i 5 stelle voteranno per ...

Salvini : “Savoini? Non ho mai mentito - ho detto che non era in aereo con me”. E attacca M5s : “Se resta tutto fermo - meglio parola a italiani” : “Fondi russi alla Lega? Non ho mentito, ho solo detto che Savoini non era in aereo con me. Ma lo conosco e ci lavoro da 20 anni. Io a malapena mi ricordo cosa ho fatto la settimana scorsa, anche perché ho una vita abbastanza densa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate” (Radio24), il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde alla domanda di un radioascoltatore ...

Tav - l’ira di Licheri (M5s) : “Sentiamo il dovere morale di portare in Aula l’urlo di dolore dei valsusini”. E il conduttore cerca di calmarlo : Bagarre a “L’aria che tira” (La7) sulla faida Lega-M5s e in particolare sulla questione Tav. La giornalista de Il Foglio, Annalisa Chirico, ribadisce che c’è un problema all’interno dell’esecutivo gialloverde e osserva: “Fate una mozione contro la Tav che voi stessi che siete al governo avete approvato. E’ surreale. Fate il gioco delle tre carte“. Il senatore M5s, Ettore Licheri, pur ...

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

No Tav - annunciata nuova protesta : “Migliaia al cantiere - il M5s cerca solo di salvare faccia”. Le reazioni 5stelle - Morra : “Serve chiarezza” : Il Movimento 5 stelle resta contrario al Tav. Lo ha ribadito subito il capo politico Luigi Di Maio, invocando il voto del Parlamento. Dopo la svolta sulla Torino-Lione annunciata dal premier Giuseppe Conte su Facebook spiegano che “dire no costerebbe più che completare” l’opera, le acque all’interno dei Cinquestelle restano però agitate. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra in un video su Facebook invoca ...

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché sono in gravidanza”. Il dem nega : La deputata del M5S Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista che avrebbe subito in Aula: Romani l'avrebbe verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il suo ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem ha però smentito totalmente questa ricostruzione: "Mai pensato o affermato che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente.Continua a leggere

Martin Selmayr - il controverso segretario generale della Commissione Ue. M5s : “Segno di svolta” : Il suo nome è legato a doppio filo a quello di Ursula von der Leyen. Quando otterrà i voti dell’Eurocamera, visto che a quanto risulta otterrà la maggioranza, il segretario generale della Commissione europea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco Martin Selmayr, non sarà riconfermato nella sua carica attuale. Selmayr e Ursula von der Leyen sono entrambi tedeschi ma in base ad una regola non scritta il segretario generale, ...