“Rifarei tutto quello che ho fatto” | la replica di Salvini

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dispiace che lei mi ha dovuto mal sopportare per un anno, l’ho scoperto oggi”. Così Matteoparlando al Senato endo al . “La critica più surreale è che non si fanno le crisi d’agosto. I parlamentari lavorano d’agosto come tutti gli altri italiani” ha detto il vicepremier a Palazzo Madama, ‘traslocato’ dai banchi del governo a quelli della Lega. “La libertà consiste nel non avere nessun padrone e io non voglio l’ìItalia schiava di nessuno” ha aggiunto, citando Cicerone. “Sono un uomo libero, chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è un uomo o una donna libero. In quest’aula ci sono donne e uomini liberi e uomini e donne meno liberi. Chi ha paura del giudizio degli italiani non è libero. E’ il sale della democrazia. Ho la grande ...

francescocosta : Salvini esordisce con una frase da Barbara D’Urso: 'Rifarei tutto quello che ho fatto'. Seguiranno: 'Sono stato me… - lucasofri : Pensate quale frase più sciocca ci sia di “rifarei tutto quello che ho fatto”. - Agenzia_Italia : = #crisidigoverno= Salvini: 'Rifarei tutto, chi ha paura del giudizio del popolo non è un uomo libero' = -