Governo | la replica di Salvini a Conte | Mal sopportato | per gli insulti mi bastava

Governo - Conte si dimette e non fa sconti a Salvini : "Decisione grave - per interessi personali e di partito e presa con scarsa cultura istituzionale" | "Non c'è bisogno di gente con pieni poteri" | Replica Salvini : "Io l'unico che non ha paura del voto" : Calmo ma durissimo il primo ministro nelle sue comunicazioni senza fare sconti al sui vice Salvini

Conte : il Governo finisce qui - al Colle per le dimissioni. Attacco a tutto campo a Salvini - che replica : rifarei tutto. Diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Governo degli sconfitti sarebbe truffa” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

"Il Governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

"Il Governo non è a rischio" dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...