Caserta | scippata e trascinata con l’auto per decine di metri | 14enne grave in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) L’episodio è accaduto in via Vittorio Emanuele a Mondragone, dove due malviventi, a bordo di una vecchia Alfa Romeo 147, hanno provato a rubare la borsa della minorenne. Stava passeggiando come ogni giorno lungo la strada che la conduce fino al mare, nel luogo di villeggiatura scelto dalla famiglia per trascorrere l’estate, quando è stataperdidalla vettura dei rapinatori. Tutto si è svolto in pochi minuti, davanti agli occhi dei passanti.Una ragazza di 14 anni ha rischiato di morire in pieno centro a Mondragone, nelno, per le ferite riportate e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione della struttura ospedaliera Pineta Grande di Castel Volturno. L’episodio è accaduto in via Vittorio Emanuele, dove due malviventi, a bordo di una vecchia Alfa Romeo 147, hanno provato a rubare la borsa della minorenne. ...