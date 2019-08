World of Warcraft Classic | il server Herod è già ampiamente sovraffollato nonostante il

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019), uno deidiof, è unPvP in cui attualmente moltissimi giocatori hanno prenotato il nome del proprio personaggio. Pertanto il community manager di Blizzard, Randy "Kaivax" Jordan, ha scritto un post sul forum in cui viene consigliato di prenotare i nomi su un altroin modo da non incappare in lunghissime code una volta che il gioco sarà disponibile.Per aiutare a migliorare il problema, Blizzard ha aperto un nuovoPvP identico adchiamato Stalagg, e la società sta incoraggiando i giocatori a migrare lì.Jordan afferma che mentre Blizzard ha la capacità tecnica di aumentare il limite della popolazione suiesistenti, ciò non risolverà il problema principale; la società vuole assicurarsi che anche gli altri reami disponibili si riempiano in modo che la popolazione sia uniformemente distribuita tra di loro.Leggi altro...

