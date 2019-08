Vicenza | mal di testa e perdita dell’equilibrio | bimba di 1 anno salvata da un tumore al

Maltempo : sindaco Vicenza - 'grazie a Protezione civile per interventi in corso' : Vicenza, 1 ago. (AdnKronos) - Una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della Protezione civile del Comune di Vicenza, sono all'opera dalle 16 circa del pomeriggio di ieri a Piovene Rocchette, in seguito al nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. I volontar

Maltempo : sindaco Vicenza - ‘grazie a Protezione civile per interventi in corso’ : Vicenza, 1 ago. (AdnKronos) – Una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della Protezione civile del Comune di Vicenza, sono all’opera dalle 16 circa del pomeriggio di ieri a Piovene Rocchette, in seguito al nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. I volontari, coordinati dai funzionari comunale Luca Fabris, Paolo Brunello e Giorgio Casaro, sono intervenuti ieri dalle 16 alle 22.30 e ...

Vicenza - bimbo di tre anni si sente male : dimesso dall’ospedale - muore dopo 12 ore : Perdere il figlio nel giro di poche ore senza alcun segnale premonitore della malattia. I genitori del piccolo Giulio sono ancora increduli per la tragedia che li ha colpiti. Luca Cortiana, il papà, ripete all’inviato del Corriere della Sera i dubbi che lo arrovellano: il suo bambino era forte e sano, sempre in movimento e per nulla fragile. Niente faceva presagire i gravi problemi di salute che l’hanno portato a morire nel giro di 12 ore. ...

Bomba d'acqua Vicenza/ Video - fiume di fango e detriti : case isolate per il maltempo : Bomba d'acqua Vicenza: Video, fiume di fango e detriti e le case restano isolate per il maltempo. Tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Maltempo : Vicenza - temporali intensi previsti fino a mercoledì : Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) – fino alla mattinata di mercoledì 10 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi con grandinate e forti raffiche di vento su tutto il territorio regionale. Lo segnala l’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Veneto che inoltra un avviso di criticità idrogeologica.Si potrebbero verificare ricadute sulla rete idraulica secondaria pertanto la ...

Maltempo Vicenza : danni pesanti per l’agricoltura in provincia : “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevolezza che, con i cambiamenti climatici in atto, la situazione non andrà certo a migliorare”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, ...

Ondata di maltempo al Nord Italia : violenti e temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Maltempo - violenta grandinata nel pomeriggio a L’Aquila. Temporale furioso in serata a Vicenza [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo a macchia di leopardo varie zone d’Italia, innescato dal gran caldo che prosegue imperterrito e che aumenterà ancora (soprattutto al Centro/Sud) nei prossimi giorni. Oggi pomeriggio una violenta grandinata, seguita da abbondante pioggia e forte vento, ha colpito L’Aquila dopo le 17:30 facendo crollare le temperature da +34°C a +19°C in meno di quaranta minuti! Molte le strade invase dall’acqua, ...