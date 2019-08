Ufficiale | Coutinho al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto Video

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) È’la cessione di Philippedal Barcellona al. Il club blaugrana in una nota ha specificato i termini dell’affare: il brasiliano va inin Germania per 8,5 milioni di euro condifissato a 120 milioni di euro. I bavaresi pagheranno anche l’ingaggio del giocatore, che guadagna circa 12 milioni netti a stagione. È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipeal. “Sono molto felice di essere qui!” Sono state le sue prime parole. “Per me è una nuova sfida in un nuovo paese in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. Come il, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare insieme ai miei nuovi compagni di squadra” Ha continuato. Presente oltre al calciatore il direttore sportivo Hasan Salihamidžić che ...

