Scontro frontale sulla strada provinciale | Marco e Giovanni muoiono sul colpo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) È di due morti e due feriti il bilancio di un incidentele avvenuto domenica mattina, 18 agosto, intorno alla 7ex 580 che collega Laterza a Ginosa, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Nello, tra una Audi A2 e una Volkswagen Golf, hanno perso la vitaTucci, di 40 anni, eMontrone, 31 anni, di Laterza. Il primo è morto sul, il secondo durante il trasporto in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite. Gravi, in particolare, le condizioni di una donna, che era rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Ss. Annunziata di Taranto e ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta per ricostruire ...

saraceno121 : @73deva73 ma perché un governo lega 5stelle andava bene e uno 5stelle e altri, non va bene.... sulla base di che?… - onthehway : -avuto uno scontro frontale. Ma poi avevamo sia lei che guidava sia io gli occhiali da sole E PORCA BUTTANA come si… - EugenioMLx : @eziomauro @repubblica Ma cosa scrivete?? L'odio lo fomentate ogni giorno con le belinate delle Littizzetto, Savian… -