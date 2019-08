Premio Puskas | anche Quagliarella nella top ten del gol più bello | la lista completa

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019), ci saràFabiotop ten dei dieci gol più belli della scorsa stagione. L’attaccante della Sampdoria verrà votato per la prodezza segnata contro il Napolipartita di campionato dello scorso 2 settembre e sfiderà, tra gli altri,Messi ed Ibrahimovic. Ecco ladei dieci giocatori in corsa per iAward: Matheus Cunha (Bra): Bayer Leverkusen-RB Lipsia (Bundesliga) del 6 aprile 2019; Zlatan Ibrahimovic (Sve), Toronto-La Galaxy (Mls) del 15 settembre 2018; Lionel Messi (Arg) Real Betis-Barcellona (Liga) del 17 marzo 2019; Ajara Nchout (Cmr), Camerun-Nuova Zelanda (Mondiali donne) del 20 giugno 2019; Fabio, Sampdoria-Napoli del 2 settembre 2018; Juan Fernando Quintero (Col), River Plate-Racing Club (Superliga argentina) del 10 febbraio 2019; Amy Rodriguez (Usa), Utah Royals-Sky Blue (Nwsl) del 16 ...

