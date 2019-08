Nuova segnalazione di Alarm Phone | Possibile naufragio con 100 vittime

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Aurora Vigne Mentre continua il braccio di ferro tra il governo italiano e la Open Arms arriva la notizia su un nuovonel Mediterraneo, il centralino che riceve le segnalazioni dai barconi dei migranti alla deriva, lancia l'allarme su un probabilenel Mediterraneo. Questa volta si parla di una barca rovesciata al largo della Libia. A segnalare il fatto - proprio mentre continua il braccio di ferro tra il governo italiano e la Open Arms - è stato un pescatore che dice di aver salvato tre persone e di aver visto molti cadaveri. Al momento l'informazione non è ancora stata verificata. "Grandenel Mediterraneo? Un pescatore ci ha parlato ieri di una barca rovesciata al largo Libia. Ha detto di aver salvato 3 persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti parlano di oltre 100 persone a bordo. In questa fase non possiamo ...

franperrotta : SEGNALAZIONE IMPORTANTE: Non dimenticare che domani inizia la nuova regola Facebook sull'uso che possono fare delle… - Pier08854040 : RT @newsbiella: Rifiuti abbandonati in città, nuova segnalazione al Villaggio Lamarmora - newsbiella : Rifiuti abbandonati in città, nuova segnalazione al Villaggio Lamarmora -