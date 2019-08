M5S e nuovo governo | i due fronti aperti E spunta l’idea «senza Salvini»

Crisi - Romeo (Lega) : “M5S? Salvini ha avuto pazienza. Di nuovo con loro? Mai dire mai” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

Calenda : "Dialogo tra Pd e M5S? Allora farò un nuovo partito" : Se la direzione dem chiedera' di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s "vorra' dire che il Pd avra' definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò" Segui su affaritaliani.it

"Se il Pd dialoga con M5S farò un nuovo partito" - dice Carlo Calenda : Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s "vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò": è l'avvertimento lanciato da Carlo Calenda in un'intervista al Foglio in cui ha spiegato che "a quel punto sarà inevitabile lavorare a una nuova forza politica che rappresenti quel mondo orfano". "Una forza non ...

M5S smentisce il nuovo governo gialloverde a guida Di Maio : "È una fake news" : "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso". Lo sottolinea il M5s, che smentisce così il retroscena secondo cui starebbe trattando con la Lega a un nuovo governo gialloverde guidato da Di Maio, con Salvini suo vice e Conte spedito a Bruxelles come commissario. "Non solo - proseguono i pentastellati - nessuno dei quotidiani ha contattato fonti ufficiali del movimento 5 stelle con l'intento di verificare questa ...

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’. Morra (M5S) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

M5S - Davide Casaleggio ha fatto fuori Di Maio - Di Battista e Fico in un colpo : chi sarà il nuovo capo politico : Sono ore fatidiche per il Pd e il Movimento 5 Stelle impegnati nella costruzione di un'alleanza in grado di ottenere la guida del Paese. Ancora tutto volubile, nulla sembra essere definitivo, tranne una cosa: per Luigi Di Maio difficilmente nel governo "giallorosso" ci sarà spazio. Il leader grillin

M5S-Pd - tutto pronto per il governissimo contro Matteo Salvini : ecco chi sarà il nuovo premier : L'ipotesi governissimo prende piede. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi e Beppe Grillo, sono in tanti a dichiararsi favorevoli a un'eventuale apertura e un governo Pd-M5s. Il primo a far balenare una soluzione di questa natura è stato Goffredo Bettini seguito dall'attuale gruppo dirigente del Nazareno

Sondaggi TP per Coffee Break (La7) : Conte nuovo leader di M5S in ripresa : Sondaggi TP per Coffee Break (La7): Conte nuovo leader di M5S in ripresa Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, ha presentato in esclusiva il nostro ultimo Sondaggio. Si parla, ovviamente, della crisi di governo, aperta ufficialmente l’8 agosto da Matteo Salvini, in un meeting dal litorale pescarese. Mentre il ministro dell’Interno continua il suo Estate Italia Tour – che lo porterà sulle spiagge ...

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5S : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Pelonzi-Vagnarelli : M5S è nuovo partito del cemento : Roma – “I grillini sono per l’ambiente solo a parole. Nei fatti, si rivelano sempre piu’ il partito del cemento. Lo conferma la bocciatura alla mozione per ‘Casa calda’ che, come Pd, abbiamo presentato ieri in Campidoglio. La mozione e’ stata pensata per tutelare l’area impegnando l’amministrazione a mantenere i giusti standard di verde tramite vincoli paesaggistici e archeologici”. È ...

Sondaggi elettorali - nuovo record per la Lega : Salvini sfiora il 39% - M5S crolla sotto il 15% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore mette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi, sfiorando il 39%. Prosegue il crollo del Movimento 5 Stelle, ora addirittura al di sotto del 15%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.

Sondaggio Swg : Lega sale al 38% - cala il M5S - mentre la Meloni supera di nuovo Berlusconi : L'ultimo Sondaggio Swg, diffuso su La7 nella serata di lunedì 29 luglio, rivela che i rapporti di forza politici nelle ultime settimane sono rimasti pressoché invariati, anche se si sono accentuate alcune distanze. In particolare la Lega sembra sempre più forte e il "caso Russia" non pare averla minimamente scalfita, ma anche il PD risulterebbe in crescita. Il Movimento 5 Stelle invece, dopo un lieve recupero, sembra essere di nuovo in crisi, e ...

Autonomia - Di Maio : “Sì a riforma che non danneggi Sud - stiamo scrivendo nuovo testo”. Zaia : “Penoso”. Stefani : “M5S non sia sleale” : Un osservatorio sul regionalismo differenziato all’Università Federico II che abbia “un ruolo cruciale per seguire tutto l’iter dell’Autonomia“. Il vicepremier Luigi Di Maio a Napoli presenta il progetto autonomo con cui le università del Sud vogliono “monitorare tutto il percorso” di una riforma che “credo si debba fare nella misura in cui non danneggi le regioni del Sud“. Per questo motivo, spiega il ...

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand