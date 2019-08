Elettrodo stimola il nervo ottico | sarà un aiuto per i non vedenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Uno specialepromette di restituire la vista ai non: inserito all’interno del, e’ in grado dirlo inviando informazioni visive direttamente al cervello, senza passare per l’occhio. Sviluppato tra Italia e Svizzera, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dal il Politecnico federale di Losanna (Epfl), e’ stato testato con successo sui conigli: i risultati, pubblicati sulla rivista Nature Biomedical Engineering, potrebbero portare presto a una sperimentazione sull’uomo. “Da un punto di vista puramente tecnologico, potremmo iniziare i test clinici anche domani“, spiega Diego Ghezzi dell’Epfl. Attualmente l’OpticSeline sperimentato sui conigli e’ formato da un fascio di 12 sottilissimi elettrodi, ma nella versione destinata all’uomo ne potrebbe contenere anche fino a ...

rosariapolitell : Ideato un elettrodo che stimola il nervo ottico: potrebbe aiutare i non vedenti | Sky TG24 | Sky TG24 - Bbaldu : RT @qn_lanazione: C'è una speranza per i #nonvedenti: un elettrodo che stimola il nervo ottico - qn_lanazione : C'è una speranza per i #nonvedenti: un elettrodo che stimola il nervo ottico -