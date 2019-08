Calciomercato | Icardi continuerebbe ad aspettare la Juventus

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ilsi avvia alle battute finali e probabilmente molte squadre in questa settimana potrebbero voler accelerare qualche trattativa. Laè tra i club che probabilmente potrebbe fare qualcosa soprattutto in uscita. Il reparto dei bianconeri che può cambiare gli equilibri è l'attacco: infatti, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sarebbero in uscita e poi c'è il capitolo Paulo Dybala. La Joya potrebbe ricevere qualche proposta magari dalla Francia soprattutto se Neymar dovesse lasciare il Paris Saint - Germain. In caso di due uscite in attacco, la Juve potrebbe tentare l'assalto a Mauro. L'argentino si trasferirebbe di buon grado a Torino e non avrebbe fretta di chiudere. Insomma,sarebbe disposto adancora pur di raggiungere la Vecchia Signora. La Juve resterebbe dunque la prima scelta dell'argentino. Non si fermano le voci di uno scambio tra ...

CmdotCom_En : Juve offer Dybala to Inter for Icardi - Gazzetta_it : #Calciomercato: #Icardi, sono giorni caldi. #Llorente e #Biraghi: Inter in attesa. #JoaoMario è ai saluti… - DiMarzio : #Calciomercato - #Monaco, sondaggio per #Icardi -