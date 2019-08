Bonafoni | no a declassamento Parco Appia Antica

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma – “Con la riorganizzazione del Mibac – ministero per i Beni e le Attivita’ culturali – ilarcheologico dell’non esistera’ piu’ e sara’ declassato e accorpato alla Soprintendenza speciale di Roma, gia’ ricca di deleghe e impegni prioritari nel territorio capitolino. Una decisione che avra’ ripercussioni pratiche sulla Regina Viarum e che rompera’ la sinergia con ilregionale, innescando ambiguita’ e difficolta’ per cio’ che riguarda le competenze archeologiche e la tutela ambientale, comportando il blocco – come affermato dal direttore Quilici – dei progetti per i restauri urgenti (4 milioni di euro) e dei protocolli d’intesa con i Comuni per la valorizzazione”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marta, ...

