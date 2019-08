Al Meeting di Rimini confronto su un sistema che deve ‘fare rete’

Al Meeting di Rimini progetti innovativi e prototipi imprese marchigiane in vetrina : Rimini, 19 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell’esperienza". E’ questo il messaggio che accoglie i visitatori dello stand della Regione Marche al Meeting per l’amicizia fra i popoli in corso a Rimini. "Siamo molto soddisfatti -ha commentato l’

'L'infermiere di domani' - think thank al Meeting di Rimini : Rimini, 19 ago (AdnKronos Salute) - L’infermiere di domani? Specialista, manager e garante della continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio. Il 'futuro prossimo' della professione infermieristica è stato al centro del think thank sulla formazione delle professioni al Meeting Salute di Rimi

‘L’infermiere di domani’ - think thank al Meeting di Rimini : Rimini, 19 ago (AdnKronos Salute) – L’infermiere di domani? Specialista, manager e garante della continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio. Il ‘futuro prossimo’ della professione infermieristica è stato al centro del think thank sulla formazione delle professioni al Meeting Salute di Rimini, in corso fino al 24 agosto. Lo sviluppo della professione infermieristica non è solo manageriale, ma anche ...

Meeting di Rimini - Svimez contro l’autonomia. Zaia : “Finiamola con la bufala della secessione dei ricchi” : Un attacco alla richiesta di autonomia delle regioni del Nord cavalcata dalla Lega è venuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione nel corso della tavola rotonda sul tema “I giorni del Sud”. E pronta è venuta dal Veneto la risposta del governatore Luca Zaia, che da quasi due anni tenta inutilmente di acquisire le 23 competenze che ha chiesto al governo e al Parlamento dopo il referendum autonomista dell’ottobre 2017. Alla tavola ...

Diretta video - incontro sul titolo Meeting Rimini 2019/ Interviene Arbona Abascal : incontro sul titolo del Meeting Rimini 2019: Diretta video streaming con Guadalupe Arbona Abascal. 'Nacque il tuo nome da ciò che fissavi'

Video - Luciano Violante al Tg Meeting/ "A Rimini luogo di civiltà tra diversi" : Luciano Violante al Tg Meeting 2019: 'qui a Rimini un luogo di civiltà tra diversi'. Il servizio e l'intervista sull'incontro 'Antigone, Creonte ed Edipo'

Meeting Rimini - apertura con Casellati : 22.30 Sarà la presidente del Senato Casellati ad inaugurare il 40° Meeting di Rimini, organizzato da Comunione e Liberazione, fino al 24 agosto. "Pensiamo alle migliaia di individui che ogni giorno fuggono da guerre e povertà:prima che numeri, sono volti,persone, nomi e storie", scrive Papa Francesco nel messaggio per il Meeting. "Affrontare il nuovo con coraggio,senza nostalgie paralizzanti,con spirito critico e apertura a chi ci è ...

40 ANNI DI Meeting/ Noi - "padroni di casa" a Rimini tra pionierismo e miracoli : Il 23 agosto 1980 iniziava la prima edizione del "MEETING per l'Amicizia tra i popoli". Le parole di chi la organizzava a Rimini

Meeting Rimini : Coca-Cola e Corepla con Upcycle - viaggio nella sostenibilità : Roma, 16 ago. (Labitalia) - Coca-Cola torna al Meeting di Rimini con il progetto 'Upcycle, il nostr[...]

Infermieri al Meeting di Rimini per ‘insegnare’ la buona salute : Roma, 14 ago. (AdnKronos salute) – La Federazione nazionale degli ordini delle professioni Infermieristiche (Fnopi) sarà presente dal 19 al 24 agosto al Meeting della salute di Rimini organizzato all’interno del tradizionale Meeting dell’amicizia. “Gli Infermieri al Meeting di Rimini sono nel loro ‘ambiente naturale’ – sottolinea la Fnopi in un comunicato – con le persone, accanto alle ...

Al Meeting di Rimini il ‘Villaggio Ragazzi’ : Rimini, 14 ago.(AdnKronos) – Il Meeting di Rimini, anche quest’anno, pensa ai più piccoli con il Villaggio Ragazzi: 3000 metri quadrati interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi da 1 a 12 anni, con mostre, spettacoli e laboratori e con l’obiettivo di accogliere i più piccoli. Il villaggio è un luogo speciale dove chi vi arriva può fare esperienza in pieno dei temi che il festival propone, anche se in altri linguaggi, ...

Al Meeting di Rimini Illumia si racconta tra sostenibilità e lavoro : Illumia, societa' attiva nella vendita di energia elettrica e gas, partecipa anche quest'anno come sponsor al meeting di Rimini

A Meeting Rimini spazio Salute - mostre - dibattiti e check up gratis : Roma, 13 ago. (AdnKronos Salute) - mostre, dibattiti e check up gratuiti nella terza edizione del [...]

Meeting Rimini 2019 - 40 anni di incontri : Domenica 18 si apre l'edizione numero 40 del Meeting di Rimini. Riportiamo il testo dell'intervista del Quotidiano Nazionale a Emmanuele Forlani