A 16 anni massacra con un' accetta tutta la famiglia Poi si lancia da un traliccio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Aurora Vigne La tragedia è avvenuta domenica 18 agosto in un villaggio della regione russa di Ulyanovsk, nella zona del Volga Hato con un'la sua: sua mamma, i suoi fratellini e anche i nonni. Poi, dopo averli uccisi tutti e cinque, il ragazzo di soli 16si è tolto la vita. È successo in Russia, in un villaggio della regione russa di Ulyanovsk, nella zona del Volga. A riportare la tragica notizia è il Messaggero, che cita iun articolo di Russia Today. Il ragazzo viene descritto dai media russi come uno studente modello. Stando a quanto riferito, però, negli ultimi tempi si lamentava del rapporto con la madre. Il giovane ne aveva parlato anche con un suo amico e in un messaggio vocale parlava di "un conflitto continuo" con il genitore. Inotre, il minore non andava d'accordo nemmeno con la sorella e il fratello, il cui rapporto sfociava ...

