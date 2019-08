23 enti governativi locali del Texas sono stati colpiti da un attacco informatico

Fonte : ilpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il 16 agosto i sistemi informatici di più di vdelUniti)da un. L’è stato effettuato tramite l’utilizzo di un “ransomware”, un software malevolo che limita l’accesso ai dispositivi

dariophoto69 : @il_Maggiore Ne conosco alcune che lavorano per enti governativi. È semplice, non vengono solo tollerate, ma accet… - Giacomo_AI : @matteo47931882 @7colli1 @Agenzia_Ansa @openarms_fund @matteosalvinimi Io ho letto delle dichiarazioni fatte da per… - squopellediluna : RT @laragazzacarla_: @squopellediluna @LadyCignala Qualche giorno fa sono uscite notizie simili per quanto riguarda il department of labour… -