Se Pd e M5s fanno un accordo | in piazza a chiedere il voto | annuncia Salvini

(Di domenica 18 agosto 2019) "Seunsulla spartizione del potere, io i numeri in Parlamento per fermarli non li ho... Questo va detto. Allora ci ritroveremo pacificamente nelle piazze italiane ail diritto di". Lo ha detto Matteonel corso dell'intervento-intervista di questa sera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta. "Vado solo avanti, indietro non si torna. Quando c'è il rischio di rivederci Renzi al governo si va solo avanti e tempo da perdere non ce n'è", ha aggiunto, "qualunque governo che non risponde alla volontà popolare è un governo che risponde a Bruxelles, Parigi e Berlino". "Voi riterreste normale un governo Pd-M5s-Forza Italia o di marziani? Mi sembrano tutte ipotesi per buttare fuorie la Lega", ha detto ancora il ministro dell'Interno, secondo il quale un esecutivo del genere sarebbe "una truffa agli italiani". Come ...

lucasofri : Aggiungerei un altro elemento, in questo sabato piovoso dove sono io: se un'alleanza PD/M5S è da ritenersi ragionev… - ShooterHatesYou : Quindi PD disposto ad entrare al governo con il M5S dando a Salvini: 1 Materiale per campagna elettorale (non ci f… - borghi_claudio : @grotondi @berlusconi Grande Rotondi!!! Se fanno PD + M5S stappo la sei litri, se fanno PD+M5S+FI ci riempio la piscina ?? -