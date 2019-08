Gimondi | l’amico di sempre | “E’ morto in spiaggia tra le mie braccia”

Fonte : fanpage

(Di domenica 18 agosto 2019) Domenico Fichera, l'amico medico con cui Felicestava trascorrendo le vacanze in Sicilia, ha raccontato i drammatici momenti vissuti a Giardini Naxos: "Ho visto Felice annaspare in acqua, nuotava con fatica, l'abbiamo aiutato a uscire, gli ho preso il polso, presto ho capito che non c'era niente da fare". I funerali si terranno il 20 agosto.

