Fedez | un hater insulta il figlio Leone e il rapper reagisce

Fedez smaschera un hater e lo pubblica - lui si scusa : Fedez cuore di papà non riesce a sorvolare sugli insulti a suo figlio e così si "vendica" condividendo un commento offensivo contro Leone, ricevendo poco dopo le scuse dall'autore del gesto sconsiderato. Fedez e Chiara Ferragni sono quotidianamente sotto il fuoco degli haters su Instagram. Non c'è un loro post, così come accade anche ad altri personaggi particolarmente esposti, in cui non si leggano insulti o critiche ...