Clima | allo studio coralli resistenti al riscaldamento globale

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Ricercatori israeliani sono alla ricerca di una soluzione per garantire la sopravvivenza del coragli effetti dei cambiamentitici, come ad esempio svilupparealdell’acqua di mare. Un team della Bar Ilan University ha condotto una ricerca, pubblicata su Communications Biology, che ha identificato siti genomici che possono essere utilizzati per sviluppare ceppi di core che non subiranno il processo di “sbiancamento” con l’aumento della temperatura marina. Nelle barrierene c’è una simbiosi tra iospitanti e le alghe che vivono in essi: la maggior parte dei ceppi di corsono necessari per l’esistenza di comunità di alghe e la principale fonte di nutrimento del corè rappresentata proprio dai prodotti della fotosintesi delle alghe. Quando l’acqua si riscalda, ...

SettenewsWeb : Con un ritardo di una decina di giorni rispetto al solito, scatta l'ora della vendemmia in Lombardia che, secondo l… - pellegrhipster : @rio_vela Credo (spero) che nelle ultime settimane ci sia un clima completamente diverso rispetto allo scorso anno… - vitalbaf : 'non si combatte politicamente l’idea divisiva del Paese - noi loro, italiani e no, nord sud - brandendo le stesse… -