TicPods 2 e TicPods 2 Pro compaiono in rete con un nuovo design e altri graditi

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 17 agosto 2019)2 e 2 Pro sembrano esteticamente identiche, ma entrambe portano già vari miglioramenti rispetto alleFree: accoppiamento rapido via Bluetooth e porta USB di tipo C. Nel bene o nel male i due modelli non sono però più in-ear come il predecessore. L'articolo2 e2 Proincon unmiglioramenti proviene da TuttoAndroid.