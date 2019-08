Sindaco di Ventimiglia insultato e minacciato di morte per la fontanella dei migranti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli IldiGaetano Scullino è statodisui social per avere smurato una fontana utilizzata daiper bere e lavarsi, oltre che dai cittadini “Sono stato, offeso edi, sui social, per una fake news. Ho già sporto denuncia ai carabinieri, ma è indubbio che questo resta un fatto davvero increscioso”. A parlare è ildi, Gaetano Scullino (indipendente di area centrodestra, ex Forza Italia), “colpevole” di aver smurato nei giorni scorsi, una fontana situata all’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio, utilizzata - così come le altre sei fontane delle vicinanze - anche daiper bere e lavarsi. “Unasemidistrutta, più volte vandalizzata, dalla quale usciva acqua giorno e notte - spiega il primo cittadino - qualcuno aveva addirittura rubato il ...

eziomauro : Ventimiglia, i migranti bevono e si lavano: il sindaco fa smurare la fontanella - Natalin88604820 : A VENTIMIGLIA IL SINDACO AMICO DELLA LEGA NEGA L'ACQUA AI MIGRANTI - ALGANEWS - gaiaitaliacom : E non potendo sopportare che migranti e clochard bevessero, il Sindaco di Ventimiglia chiuse la fontana… -