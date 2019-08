Migranti : Open Arms - ‘Un porto sicuro subito’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Giorno 16. Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della #OpenArms. Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro. #unportosicurosubito”. Così, sui social Open Arms. L'articolo Migranti: Open Arms, ‘Un porto sicuro subito’ sembra essere il primo su ...

Open Arms - 16° giorno in mare con 134 Migranti a bordo. Guardia costiera : “Non ci sono impedimenti allo sbarco” : Sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo che da ferragosto è ancorata a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto consequenziale” ai due esposti presentati ieri dai legali di Open Arms e dai ...

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms - attesa per sviluppi inchiesta Procura : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 Migranti soccorsi nel Mediterraneo che da Ferragosto è ancorata davanti alle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto conseguenziale” ai due esposti ...

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms. La Guardia Costiera : "Pronti allo sbarco" : Davanti a Lampedusa 134 Migranti hanno trascorso la loro sedicesima notte a bordo della Open Arms da quando sono stati soccorsi, in attesa del via libera allo sbarco e delle possibili decisioni della Procura di Agrigento che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata. Intanto la Guardia Costiera ha fatto sapere che per quanto riguarda il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo "non vi sono impedimenti di ...

Migranti : fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani 'Portateli altrove' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove". Con queste parole un gruppo di lampedusani ha contestato al molo di Lampedusa il fondatore di Open Arms Oscar Camps e Riccardo Gatti. "Questi guadagnano 5.000 euro al mese - grida un altro - e n

Migranti : medico Lampedusa - ‘mi segnalano venti casi di scabbia sulla Open Arms’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato venti casi di scabbia sulla nave Open Arms con croste purulente. Mi domanda perché non li facciano scendere…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che coordina le visite mediche dei Migranti a bordo della nave Open Arms. L'articolo Migranti: medico Lampedusa, ‘mi segnalano venti casi di scabbia ...

Open Arms - la nave che ha salvato 161 Migranti ancora in attesa di un porto : la cronologia dei quindici giorni in mare : Da quindici giorni la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms è in mare in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare i migranti salvati in tre diversi interventi: in totale i naufraghi salvati tra il primo e il 10 agosto sono 161. In mezzo, divieti di ingresso emessi dall’Italia e da Malta, esposti, ricorsi e richieste d’asilo presentati dalla ong e inchieste aperte dalla Procura di Agrigento. Intanto, la nave è ancora a ...

Migranti : Open Arms - Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona (2) : (AdnKronos) – Nei giorni scorsi la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aveva aperto un primo fascicolo sulla vicenda Open Arms, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di ignoti e uno per abuso d’ufficio. Il fascicolo è stato inviato alla Procura di Roma per competenza. Adesso un altro fascicolo per sequestro di persona. Nelle prossime ore i magistrato che coordinano l’inchiesta ...