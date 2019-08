È innamorato di voi? Scopritelo in base al segno zodiacale

Fonte : vanityfair

(Di sabato 17 agosto 2019) ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciFinalmente avete trovato il coraggio di chiedergli di uscire. L’appuntamento è andato splendidamente e molto naturalmente avete cominciato a passare ogni minuto del vostro tempo insieme. Lo avete presentato ai vostri amici e ne sono rimasti colpiti piacevolmente. Quando dormite insieme, amate osservarlo tutto spettinato mentre si rigira nel letto il mattino e vi divertite a fare colazione assieme. Ciò che state vivendo somiglia molto all’amore… ma è così? E se invece per lui fosse soltanto una situazione da amici di letto? Tempo fa, vi ha menzionato la sua ex durante un discorso: e se in realtà foste solo un ripiego? Cosa succede se state solo male interpretando tutti i segnali? Un milione di ma e di se potrebbero attraversarvi la testa in questo momento, per questo può essere utile ...

