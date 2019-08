Cosenza | Carretta salva Braglia | pari con il Rende | buona prova per la squadra di Andreoli

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Allo stadio "Pasquale Castrovillari "di Acri è andata in scena questo pomeriggio l'amichevole, con fischio di inizio fissato per le ore 17.00: si affrontavano nel classico derby provinciale due compagini che militano in campionati diversi. La formazione di misterè ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B, dove ha ben figurato al suo ritorno in cadetteria; i biancorossi del neo tecnicoinvece disputeranno per il torneo di Lega Pro. Il matchsi è disputato alla presenza di una consistente presenza di pubblico: al "Castrovillari" di Acri infatti si contavano all'incirca cinquecento spettatori, che hanno preso posto sui gradoni della tribuna dell'impianto sportivo cosentino. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-2....

