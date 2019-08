10 gadget a forma di cactus che non puoi non avere

Fonte : wired

(Di sabato 17 agosto 2019) Ipiacciono a tutti: sempreverdi, molto ornamentali e facili da coltivare anche se si ha il pollice nero, sono perfetti per chi non ha tanto tempo da dedicare al giardinaggio. Anche la versione inanimata, quella die accessori tecnologici con le fattezze del, va bene per chi non ha il pollice verde ma semmai l’indice geek (sempre appoggiato sullo schermo di uno smartphone o su un mouse). Abbiamo selezionato nella gallery in alto 10 accessori adiche faranno impazzire tutti gli amanti delle piante grasse e acuminate. Dalla custodia in silicone per gli AirPods alla chiavetta usb passando per il diffusore aromatico a ultrasuoni e alla lampada al neon, se c’è un protagonista top dell’arredamento della casa e della scrivania quello è proprio il. 10diche nonnonWired.

gadget_italia : L'innovativa idea di un monopattino a forma di sfera - LETTERABIT_ : RADIO TRANSITOR A FORMA DI TAPPO DI SPUMANTE – RICCADONNA – GADGET ANNI 80 -