Sindaco Lampedusa | Open Arms? Ridicolo farli scendere col contagocce

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘ridicolo farli scendere da Open Arms con il contagocce’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ormai siamo alla farsa, al ridicolo. Se c’è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando gli ultimi sviluppi sulla nave Ong spagnola. “Li facciano scendere tutti – dice -il mio discorso è sempre lo stesso un pescatore che ha bisogno di ripararsi ...

Migranti - Sindaco di Lampedusa accusa : ‘Sbarchi aumentati da quando c’è Salvini’ : È trascorso meno di un mese dal 7 luglio scorso, data in cui il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, aveva chiesto provocatoriamente aiuto al Ministro dell’Interno Matteo Salvini perché, a suo dire, l’hotspot dell’isola, destinato all’accoglienza dei Migranti, era al “collasso”. Più di 200 erano gli ospiti della struttura Lampedusana all’inizio di luglio. Oggi il Primo Cittadino torna a riaprire la polemica con il leader della Lega ...

Migranti - Sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Migranti : Pd Lampedusa - 'Sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

Lampedusa - sfogo del Sindaco Martello contro ong e immigrati : isola allo sbando - sinistra e Ue se ne fregano : sinistra e ong pensano ai migranti, a quelli che chiamano salvataggi ma sono attacchi politici, all'Italia e a Matteo Salvini. E non pensano a Lampedusa, meta privilegiata di ong, barche e barchine. Ma Lampedusa è stremata, allo sbando. Lo dimostrano le parole del sindaco dell'isola, Salvatore Marte

Sindaco Lampedusa : hotspot è al collasso : 15.29 "L'hotspot di Lampedusa è al collasso, ci sono oltre 200 persone. Cento persone in più del previsto. Il Viminale ci aiuti". Lo ha detto il Sindaco dell'isola, Salvatore Martello, che ha seguigli ultimi sviluppi della vicenda della barca Alex. "La capienza è di 97 persone -spiegapure i poliziotti hanno dovuto lasciare gli alloggi per fare spazio".

E ora il Sindaco di Lampedusa chiama Salvini : "Qui troppi migranti" : Serena Pizzi Ora il sindaco di Lampedusa chiede aiuto al Viminale: "Ci sono troppi immigrati nell'hotspot. È al collasso" Evidentemente il comportamento della nave Sea Watch 3 e di Alex sta scatenando qualche malumore, anche nei più convinti sostenitori di "apriamo i porti". Forse, più in generale, le ong che si comportano come meglio credono stanno stancando un po' tutti. E questo vale anche per il sindaco di Lampedusa, Salvatore ...

Sindaco Lampedusa : “Hotspot al collasso - Viminale ci aiuti” : Lampedusa, 6 lug. (Adnkronos) – “L’hotspot di è al collasso, ci sono oltre duecento persone. Cento persone in più del previsto. Il Viminale ci aiuti”. Lo ha detto all’AdnKronos il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che ha seguito gli ultimi sviluppi della vicenda della . “La capienza è di 97 persone – dice – pure i poliziotti hanno dovuto lasciare gli alloggi per fare spazio”. ...

Migranti : Sindaco Lampedusa - ‘comandante ha chiesto medico - situazione drammatica’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Non li vogliono fare scendere, c’è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell’isola dove da oltre due ore ha attraccato, forzando il blocco imposto dal ministro dell’Interno, la Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con ...

Sea Watch - notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 tunisini. Il Sindaco : “Per loro niente telecamere?” : Dopo un’altra notte passata in mare, all’alba di questa mattina la Sea Watch 3 è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni. Continua il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca battente bandiera olandese e il governo italiano che nella tarda serata di mercoledì ha annunciato “accertamenti sulla condotta dell’Olanda”. Nel frattempo ...