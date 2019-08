Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Unatraè finita ain un’abitazione di Monte Compatri, Comune alle porte di. Unè stato ferito alla testa da un colpo di martello e ora è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di, in prognosi riservata e indicome spiega il 118. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, la vittima il giorno precedente – reduce da una serata di gioco e dopo aver perso – aveva chiesto ospitalità ad una coppia di. All’alba di Ferragosto, però, come ricostruisceToday, ilha iniziato ad urlare senza una motivazione apparente. I proprietari di casa gli hanno chiesto di smettere e da qui si è accesa prima unae poi una colluttazione tra i due uomini. I vicini e la moglie del proprietario di casa hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri che però ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Roma, lite tra amici finisce a martellate: un 41enne all’ospedale in pericolo di vita - fattoquotidiano : Roma, lite tra amici finisce a martellate: un 41enne all’ospedale in pericolo di vita - Notiziedi_it : Roma, lite a colpi di martello a Montecompatri: uomo ridotto in fin di vita -