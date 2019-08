Paolo Calabresi e Nadia Toffa Ecco l' ultimo messaggio che mi mandò

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 16 agosto 2019)e l'di: il toccante ricordo dell'ex collega della conduttrice delle Iene morta martedì scorso.

el__cantero : @anselmi_martino @KingEric7_ @Carmelo26316395 @levrierog @SandroSca Hai appena descritto il 98% dei gdm, gdm. Fammi… - animarock80 : 'Never give up' l'ultimo messaggio di Nadia Toffa a Paolo Calabresi - zazoomblog : Never give up lultimo messaggio di Nadia Toffa a Paolo Calabresi - #Never #lultimo #messaggio #Nadia -