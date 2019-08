Ciclismo | Mathieu Van der Poel | ‘La maggior parte dei velocisti aspetta troppo’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il fenomenoVan derha ricominciato la sua stagione nelsu strada proprio come l’aveva interrotta quattro mesi fa all’Amstel Gold Race, con una vittoria. Il campione olandese aveva fatto la sua ultima apparizione proprio nella classica di casa mandando in delirio i suoi tifosi con un successo spettacolare ed emozionante. Dopo quella entusiasmante gara Van derha lasciato dala bici da strada per prendere la mountain bike e vincere una gara dietro l’altra anche in questa disciplina. Ieri il corridore della Corendon è tornato alla strada nella prima tappa dell’Arctic Race of Norway, iniziando il suo percorso di avvicinamento ai Mondiali in Yorkshire con una vittoria. ...

carloristori : #eurosportciclismo per me Mathieu è il nuove Cesare del ciclismo, solo lui può dire in qualunque disciplina e corsa… - zazoomblog : Ciclismo Mathieu van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali - #Ciclismo #Mathieu #torna… - zazoomnews : Ciclismo Mathieu van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali - #Ciclismo #Mathieu #torna… -