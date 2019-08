Bibbiano | il Riesame sul metodo di Claudio Foti | ' Tecnica invasiva e suggestiva'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Obbligo di dimora a Pinerolo per, il direttore scientifico dell'associazione onlus Hansel e Gretel coinvolta nell'inchiesta Angeli e Demoni per lo scandalo di. Dubbi sul suousato sui minori e sulle sue competenze professionali e scientifiche, secondo il Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bologna disapprova ilIl Tribunale di Bologna si è espresso per l'obbligo di dimora a Pinerolo per lo psicologo piemontese. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il direttore della onlus Hansel e Gretel di Moncalieri, alle porte di Torino, aveva chiesto alla revoca dei domiciliari. L'ordinanza del Tribunale di Bologna si è inoltre focalizzata sulla figura dello psicologo di Pinerolo nella sua pratica professionale. Tanto da ritenere"non dotato delle competenze professionali scientifiche" che sarebbero richieste per ...

