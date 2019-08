James Rodriguez escluso dalla prima di campionato col Real? Il Napoli è ottimista

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez si può fare in prestito - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: Lozano sarà partenopeo, cresce l'ottimismo per James Rodriguez.

As : L'”umiliante” situazione di James Rodriguez : Grande attenzione in Spagna per la situazione di James Rodriguez. “Umiliante” la definisce Tomas Roncero, perché lui, James, resta in silenzio, si allena con la squadra, mentre Zidane neanche lo avvicina, non gli rivolge la parola e continua a non schierarlo. Persino Bale ha trovato posto in una delle amichevoli estive, ma il colombiano, che è tornato in forma dopo la brillante prestazione in Copa America, resta fermo ai box in ...

Napoli - ora si punta tutto su James Rodriguez. Filtra ottimismo! : L’edizione odierna de Il Mattino titola: “Napoli, ora tutto su James“. Il quotidiano napoletano apre così la sua pagina sportiva. Dopo aver definito l’acquisto di Lozano si punta decisi su James Rodriguez. ADL potrebbe anche chiudere subito se volesse, cambiando la formula e inserendo magari un obbligo di riscatto nel caso in cui il colombiano arrivasse almeno a 25 presenze, invece non si muove: solo prestito, senza ...

Ecco le quote su quale sarà la prossima squadra di James Rodriguez : Ecco le quote su quale sarà la prossima squadra di James Rodriguez Oggi che si può scommettere su ogni cosa è risaputo, allora la redazione di Forzazzurri.net è andata a ricercare le quote su quale sarà la prossima squadra di James Rodriguez. Se il madrileno troverà un accordo con i partenopei i bookmaker pagheranno una quota di circa 1.05, molto bassa, perché secondo gli esperti, Napoli sembrerebbe l’unica destinazione possibile ...

Gazzetta : Anche il Milan su James Rodriguez : Gli esuberi el Real Madrid fanno gola Anche al Milan che pensa a Isco o James Rodriguez per il proprio mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, abbandonato il sogno Modric i rossoneri starebbero valutando di affacciarsi in casa di Florentino Perez per completare la rosa. Un’idea alimentata dal fatto che James e Isco continuano ad essere fuori dai giochi di Zidane e in stand by dal momento che Atletico e Napoli di sono fermate nella ...

CdS : “Il Napoli non è disposto a investire cifre spropositate per James Rodriguez” : La trattativa per portare James Rodriguez al Napoli non sembra volersi sbloccare: il calciatore e il suo agente fanno pressioni sul Real Madrid La trattativa per portare James Rodrihguez al Napoli non sembra volersi sbloccare. Il Real e il club di ADL sono entrambi fermi sulle posizioni iniziali, ma c’è da registrare la pressione del calciatore e del suo agente su Florentino Perez. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ...

Real Madrid - i convocati per la Roma : indicazioni di mercato su Bale e James Rodriguez : Il Real Madrid continua la trattativa di calciomercato con l’attaccante Neymar, sono in corso contatti con il Psg per un clamoroso ritorno. Nel frattempo i Blancos hanno diramato la lista dei convocati per l’amichevole di questa sera contro la Roma allo stadio Olimpico, nell’elenco c’è anche Gareth Bale, fuori l’acciaccato Sergio Ramos. Assenti anche Mariano Diaz e James Rodriguez, che il club ha messo sul ...

Zidane mette in formazione Bale per la Roma - ma tiene sempre fuori James Rodriguez : Indizi sulle possibili mosse del mercato del Real arrivano dalla formazione decisa da Zidane per l’ultima amichevole stagionale contro la Roma in programma oggi. Il tecnico ha inserito a sorpresa tra i convocati Bale redimendolo di fatto dall’esilio in cui era stato confinato. Nulla da fare invece per James Rodriguez e Mariano che restano invece a casa. Una buona notizia per il Napoli dunque, in quanto appare sempre più certo che ...

James Rodriguez-Napoli - spunta una doppia formula per il passaggio del colombiano in azzurro : Carlo Ancelotti attende James Rodriguez: spuntano due possibili formule per il passaggio in azzurro. L’edizione odierna de Il Mattino scrive su James Rodriguez, oggetto dei desideri del Napoli. Secondo il quotidiano napoletano, se questa sera Zinedine Zidane dovesse ancora escluderlo dal match contro la Roma all’Olimpico, si percepirà chiaramente la volontà del tecnico di considerare il colombiano fuori dal progetto. A quel ...

Gazzetta : James Rodriguez al Napoli “non s’ha da fare” : Sfuma l’affare James Rodriguez secondo la Gazzetta dello Sport. ” più 2 fa 4, secondo il quotidiano sportivo: prima l’inserimento del colombiano nella rosa del Real con il numero 16, poi le conferme dell’entourage del calciatore, fanno credere che Florentino Perez abbia deciso di tenerlo a Madrid. Questo a dispetto di ogni pronostico e nonostante James sia fuori dal progetto tecnico di Zidane. Una delusione per Carlo ...

Marca : la strategia dell’Atletico per arrivare a James Rodriguez : Marca sottolinea come l’Atletico stia giocando con il Real pazientemente in attesa che Florentino Perez si decida a sedersi per trattare il colombiano. Con la chiusura del mercato inglese tutto appare più semplice per gli spagnoli, l’unica rivale per quanto riguarda James è il Napoli, ma il presidente De Laurentiis ha più volte precisato che non ha intenzione di sborsare cash i 50 milioni chiesti da Real, cosa che invece ...

Il giornalista Angelo Mangiante tramite il proprio profilo Twitter ha pubblicato un VIDEO in cui James Rodriguez durante l'allenamento col Real Madrid si esibisce in un numero di magia da top player