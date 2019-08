Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino | operato d’urgenza | ecco cosa è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019)è statoinall’ospedale “Moscati” didove è stato poid’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subitoper una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale,è potuto tornare a casa dalla famiglia, con la raccomandazione di assoluto riposo. Secondo quanto ricostruito da Fanpage,si trovava in vacanza nella sua casa diquando, nei giorni prima di Ferragosto, ha accusato forti dolori addominali: vedendo che le fitte non accennavano a passare, si è reso necessario l’intervento del 118. “Non è vero che al Sud il sistema sanitario non funziona o funziona male. Questa è una buona notizia, come poche, per la mia ...

