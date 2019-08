Gavettoni contro l' auto di Salvini | il carabiniere | Mirate bene

Castel Volturno - Gavettoni contro Salvini ma lui entra dal retro. “Qui - non sarà mai il benvenuto” : Per la visita di Ferragosto del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Castel Volturno, in provincia di Caserta, i manifestanti hanno preparato gavettoni e caricato pistole d’acqua. Salvini, che nel comune casertano doveva partecipare a un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha scelto di entrare da un ingresso secondario. I contestatori allora hanno preso di mira le Forze dell’Ordine e una decina di simpatizzanti leghisti, contro i ...